Средняя цена ОСАГО для легковых авто за четыре месяца снизилась на 3,8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Средняя стоимость полиса ОСАГО за четыре месяца, прошедших с расширения тарифного коридора, снизилась на 3,8%, при этом полис подешевел в 70 регионах страны. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"За те четыре месяца с лишним, что действует (указание ЦБ о расширении тарифного коридора - прим. ТАСС), реальная стоимость полиса для легковых автомобилей снизилась на 3,8% в среднем по стране. Количество регионов, в которых снизилась стоимость полиса, превысило 70. Это означает, что на большей части территории страны мы на данном этапе имеем снижение стоимости полисов ОСАГО", - сказал он.

Причинами такого снижения стало расширение тарифного коридора, что позволило страховщикам дифференцировать тариф, пояснил Чистюхин. Вторая причина - усиление борьбы с мошенничеством и внутренних систем безопасности у страховщиков, выделение ими юридических ресурсов на разбор судебных кейсов.

С 9 января 2019 года коридор базового тарифа ОСАГО расширился на 20% вверх и вниз: диапазон базовых ставок вместо 3432-4118 рублей составил 2746-4942 рублей.