Команда Зеленского инициирует газовые консультации с правительством

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Команда избранного президент Украины Владимир Зеленского готова к консультациям с правительством страны для принятия решений, которые обеспечат поставки газа для теплоснабжения населения предстоящей зимой. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

В сообщении отмечается, что для обеспечения достаточного количества газа в отопительный сезон им нужно запасаться уже сейчас, когда цена на топливо значительно ниже. "При этом необходимо иметь надежные источники таких поставок, особенно на фоне того, что до сих пор не определены условия поставки газа из России в ЕС через Украину с 1 января 2020 года", - указывается в сообщении.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с правительством и воплощение взвешенных и своевременных решений, согласованных с ЕС, США и другими партнерами", - отметили в команде Владимира Зеленского.

В сообщении также отмечается, что Украина гарантирует надежную транспортировку газа по европейским правилам, однако для этого нужно создать независимого оператора ГТС. "Этот процесс будет завершен в текущем году, но не любой ценой и не в интересах отдельных политических сил", - заявили в пресс-службе.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.