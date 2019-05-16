Исследование: большинство россиян не боятся потерять работу из-за роботов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Большинство россиян не боятся потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта (ИИ), при этом каждый второй чувствует помощь роботов при выполнении своих обязанностей уже сейчас. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра "Битрикс24", рассказали ТАСС в IT-компании "1С-Битрикс".

Исследование подготовлено на основании опроса, проведенного с 16 по 18 апреля 2019 года среди 1,3 тыс. российских компаний, доверительный интервал выборки 95%. В опросе приняли участие представители компаний из сфер IT, продаж, маркетинга и PR, образования, финансов, e-commerce, туризма, логистики и т. д., большая часть из которых - представители среднего и малого бизнеса.

Согласно исследованию, 55% россиян считают, что ИИ уже сегодня выполняет часть работы за них. По мнению 78% респондентов, на сегодняшний день искусственный интеллект выполняет до 10% их рабочих обязанностей. При этом 67% россиян думают, что роботизация рабочих мест положительно повлияет на рост экономики России.

По данным исследования, половина россиян рассчитывают на помощь государства в переобучении людей, которые все же могут потерять работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Многие опрошенные также отмечают необходимость усиления подготовки к массовой роботизации рабочих мест в школах и вузах. Каждый пятый респондент считает, что нужно предоставить потерявшим работу из-за роботов новые рабочие места, а 13% респондентов полагают, что если такое случится - то людей следует обеспечить безусловным доходом.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" предусматривает не только внедрение цифровых технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы, но также уделяет особое внимание подготовке кадров. Школам, которые показывают лучшие результаты в преподавании математики, информатики и технологий, будут выдавать гранты на распространение опыта. Для россиян предусмотрено создание общедоступного бесплатного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности, а также выдача персональных цифровых сертификатов для обучения компетенциям в сфере IT.