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Северный Кавказ

Ежегодно из регионов СКФО из-за безработицы уезжают 25 тыс. человек

В Минкавказа отметили, что для избежания оттока населения необходимо развивать реальный сектор экономики

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. В регионах Северного Кавказа необходимо повышать качество жизни людей на селе и развивать реальный сектор экономики для избежания оттока населения, сообщил в четверг директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа (Минкавказ) Сослан Абисалов. По его словам, ежегодно из-за безработицы из округа уезжают порядка 25 тыс. человек.

"Очень высокие показатели рождаемости на Северном Кавказа - 14,1, отсюда вытекает высокий показатель безработицы - 11%, который провоцирует отток трудоспособного населения - 25 тыс. человек ежегодно", - сказал он, выступая на международном форуме "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество".

Абисалов отметил, что на Северном Кавказе самая высокая по стране доля населения проживающих в сельской местности. "Как я уже сказал, в связи с тем, что у нас больше половины населения проживает в сельской местности, нам надо повышать качество жизни людей на селе, в том числе в горных и предгорных районах. Естественно, надо развивать реальный сектор экономики, привлекать инвестиции, развивать малый и средний бизнес", - сказал он, добавив, что все проблемы округа должны найти отражение в нацпроектах.

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РоссияСеверный КавказСКФО
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