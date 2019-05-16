Ежегодно из регионов СКФО из-за безработицы уезжают 25 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 16 мая. /ТАСС/. В регионах Северного Кавказа необходимо повышать качество жизни людей на селе и развивать реальный сектор экономики для избежания оттока населения, сообщил в четверг директор департамента инвестиционных проектов Министерства РФ по делам Северного Кавказа (Минкавказ) Сослан Абисалов. По его словам, ежегодно из-за безработицы из округа уезжают порядка 25 тыс. человек.

"Очень высокие показатели рождаемости на Северном Кавказа - 14,1, отсюда вытекает высокий показатель безработицы - 11%, который провоцирует отток трудоспособного населения - 25 тыс. человек ежегодно", - сказал он, выступая на международном форуме "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество".

Абисалов отметил, что на Северном Кавказе самая высокая по стране доля населения проживающих в сельской местности. "Как я уже сказал, в связи с тем, что у нас больше половины населения проживает в сельской местности, нам надо повышать качество жизни людей на селе, в том числе в горных и предгорных районах. Естественно, надо развивать реальный сектор экономики, привлекать инвестиции, развивать малый и средний бизнес", - сказал он, добавив, что все проблемы округа должны найти отражение в нацпроектах.