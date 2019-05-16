Utair ожидает начала поставок Boeing 737 Max 8 в августе - сентябре

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ожидает начала поставок самолетов Boeing 737 Max 8 в конце лета - начале осени, сообщил журналистам гендиректор компании Андрей Мартиросов.

"Как все (авиакомпании - прим. ТАСС) - надеялись сначала до мая, потом до июня, до июля. Сейчас, наверное, все-таки последние комментарии были о том, что реалистично - это август - сентябрь", - сказал он.

В 2016 году Utair подписал контракт на поставку шести самолетов Boeing 737 Max 8.

В марте Мартиросов сообщал журналистам, что ожидает каких-то изменений параметров поставок самолетов. После двух катастроф - в Индонезии осенью 2018 и Эфиопии этой весной - эксплуатация самолетов Boeing 737 Max 8 в России и практически во всех странах мира запрещена.

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта, погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября прошлого года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны мира, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 Max. Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.