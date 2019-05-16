ФАС намерена настаивать на запрете для государства наращивать долю в финсекторе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена настаивать на необходимости введения запрета на наращивание доли государства в финансовом секторе РФ. Об этом журналистам сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров в ходе Петербургского международного юридического форума.

Во вторник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что министерство не видит практического смысла в законопроекте Минэкономразвития об ограничении доли государства в финсекторе.

"Дискуссия не окончена, поэтому сейчас все размещено на regulation (федеральный портал проектов нормативных правовых актов - прим. ТАСС), как раз собираются все позиции. По окончании срока нахождения там [на портале проектов нормативных правовых актов] этого законопроекта она будет сформулирована окончательно. Мы, сколько будет позволять возможность, будем настаивать на этих запретах", - сказал он.

При этом замглавы ФАС уточнил, что примет любое окончательное решение правительства. "Какое решение в итоге правительство примет, тому и подчинимся", - сказал Кашеваров.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития подготовило проект закона о запрете для государства, Банка России и организаций, в которых более 50% акций принадлежит государству, на приобретение долей в коммерческих организациях финансового сектора РФ. Соответствующий документ был опубликован 13 мая на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. При этом такой запрет не будет распространяться на приобретение Банком России акций или долей финансовых организациях в рамках осуществления им мероприятий по предупреждению банкротства. Также ограничение не коснется случаев, когда приобретение доли со стороны государства предусмотрено федеральными законами, актами президента или правительства РФ.