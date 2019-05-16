Госдума приняла в I чтении законопроект об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий бессрочно НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла. Документ был инициирован правительством РФ.

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом обложение НДС операций по реализации услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа до 1 января 2021 года производится по ставке в размере 10%. Исключением являются операции, облагаемые до 1 января 2025 года по ставке НДС в размере 0%. К таким исключениям относятся услуги внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе.

Законопроектом предлагается установить бессрочно НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне Москвы. В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения по ставке НДС в размере 10% сохраняется.

В то же время принятые ранее решения в отношении авиаперевозок из Крыма, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа и обратно по налоговой ставке НДС 0% - в том числе в Москву и из Москвы - остаются в силе.

"Законопроект обеспечит налоговое стимулирование расширения сети межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, а также развитие региональной авиационной транспортной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел", - говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета, указывают в правительстве. "В то же время ожидается, что суммарный бюджетный эффект от поступлений налоговых отчислений в бюджетную систему в 2019-2030 годах превысит размер выпадающих доходов благодаря развитию региональных воздушных перевозок и смежных сфер экономической активности", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.