Власти Якутии объявили конкурс на создание концепции туркластера полюса холода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Открытый конкурс среди архитекторов на создание концепции туристского кластера в якутском селе Оймякон, который считается одним из полюсов холода в Северном полушарии, объявлен в четверг во время 24-й Международной выставки архитектуры и дизайна "Арх Москва". Об этом сообщила журналистам руководитель управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии - главный архитектор республики Ирина Алексеева.

"Сегодня мы анонсировали два крупных конкурса - на главное общественное пространство в республике - площадь Ленина в Якутске. Мы планируем реализовать этот проект к 2022 году, к 100-летию республики. В рамках конкурса мы планируем начать [выполнение] мастер-плана села Оймякон, объектов туристской инфраструктуры, направленных на внутренний и международный туризм. Привлечение иностранных туристов должно [основываться] на высококачественной инфраструктуре", - сказала Алексеева.

Оймякон известен как один из полюсов холода и входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Конкурс объединит российских и зарубежных экспертов в области архитектуры, проектирования и развития туристических кластеров, чтобы раскрыть потенциал Оймякона как мирового центра экстремального туризма.

Международная выставка архитектуры и дизайна "Арх Москва" проходит с 15 по 19 мая в центральном выставочном зале "Манеж". В ней принимают участие более 250 компаний из 15 стран, в числе которых Россия, Великобритания, Германия, Дания, США и другие.

В рамках выставки состоится более 100 мероприятий - лекции, дискуссии, круглые столы, презентации, в которых примут участие известные российские и зарубежные архитекторы и дизайнеры, а также представители государственных учреждений, отраслевых ассоциаций и девелоперских компаний.