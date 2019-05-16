Прямое авиасообщение возобновили между Баку и Астраханью

АСТРАХАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Buta Airways (входит в "Азербайджанские Авиалинии", Azal) запустила прямые авиарейсы из Баку в Астрахань. Полеты будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Прямой рейс между Астраханью и Баку был в 2014-2015 годах, но сообщение закрыли из-за недостатка количества самолетов у компании Azal. Сейчас авиапарк заменен и дефицита бортов нет. В декабре 2018 года вопрос возобновления авиасообщения между Астраханью и Баку обсуждался на встрече врио губернатора региона Сергея Морозова с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который поддержал инициативу и поручил решить данный вопрос в кратчайшие сроки.

"Авиакомпания "Buta Airways" приступила к выполнению регулярных рейсов по направлению Баку - Астрахань - Баку. Частота полетов - два раза в неделю, они будут выполняться на самолетах Embraer E-190 вместимостью 100 человек. Время полета составит примерно один час. Стоимость билетов составит от 2,5 до 6 тыс. рублей в одну сторону", - уточнили в пресс-службе.

Первый борт из Баку приземлился в астраханском аэропорту в 16:10 по местному времени (15:10 мск), передает корреспондент ТАСС. Гостей из Азербайджана, в числе которых делегация во главе с заведующим отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасановым, встречали врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов и артисты с хлебом и солью.

Ранее сообщалось, что данное авиасообщение будет перспективным, в частности, за счет усиления туристического взаимодействия между Астраханской областью и Азербайджаном. Кроме того, аэропорт Баку может стать стыковочным для российских пассажиров как для передвижения на восток, так и на запад.

Международный аэропорт Астрахани - один из основных аэропортов на юге России, с 1994 года имеет статус международного. Его пассажиропоток в 2018 году вырос на 2,9%, было обслужено 599 435 пассажиров.