Власти Кабардино-Балкарии направят 530 млн рублей на реализацию нацпроекта "Культура"

НАЛЬЧИК, 16 мая. /ТАСС/. Реализация нацпроекта "Культура" в Кабардино-Балкарии получит финансирование в размере 530 млн рублей для работы в пятнадцати направлениях развития культурной среды в 2019-2024 годах. Об этом сообщил в четверг журналистам зампред правительства КБР Мурат Карданов.

"На период с 2019 года по 2024 год в рамках национального проекта "Культура" и трех федеральных проектов планируется реализация 15 мероприятий с общим объемом средств - 529,92 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета - 474,43 млн рублей, средства бюджета КБР - 47,29 млн рублей", - сказал он.

За весь период реализации нацпроекта на территории КБР планируется строительство центра культурного развития в Нальчике, строительство и капитальный ремонт семи домов культуры в селах Атажукино, Старый Черек, Булунгу, Карасу, Нартан, Безенги и Второй Лескен, обновление музыкального оборудования и учебных материалов в детских школах искусств, приобретение восьми передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов).

Карданов отметил, что в рамках нацпроекта 70 работников сферы культуры пройдут профессиональную переподготовку в творческих вузах, будут созданы виртуальные выставочные проекты с цифровыми гидами. Ежегодно 11 грантов из республиканского бюджета будут предоставляться творческим союзам.

В библиотеках Кабардино-Балкарии появятся интеллектуальные центры, для которых в ближайшие шесть лет будут оцифрованы 10 тыс. книг.