МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair рассматривает возможность продажи непрофильных активов, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Андрей Мартиросов.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Utair может продать доли в хендлинговой компании UTG (владеет 50% компании) и аэропорту Сургута (56%). Вырученные средства, по данным газеты, могут пойти на погашение кредитов авиакомпании.

"Есть непрофильные активы, которые точно нужно продать, а есть профильные, но владение ими не является стратегией. Нельзя сказать, что UTG - непрофильный актив, это авиационно-сервисная компания но сказать, что нам так важно стратегически иметь ее в нашей 50%-ной собственности - я бы этого не сказал. Поэтому вопрос, продавать или не продавать, есть всегда, вопрос только в цене. То есть если будет хорошая конъюнктура, нормальное предложение - pourquoi pas (почему нет - прим. ТАСС), как говорят французы", - отметил Мартиросов.

По его словам, "не существует ничего, что бы не продавалось, в том числе и аэропорт Сургут". При этом Utair Engineering продавать не планируется, так как "это часть корневых компетенций, суть авиакомпании".

"Но такие решения будет принимать акционеры компании, безусловно, при активном участии кредиторов, и никто не заинтересован в том, чтобы распродавать активы дешево", - добавил Мартиросов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд рублей) с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).