Международные резервы России за неделю выросли на $2,9 млрд

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 10 мая 2019 года составили $494,7 млрд, что на 0,6% или $2,9 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Целевой уровень, установленный ЦБ РФ для объема международных резервов России, составляет $500 млрд.

Как отмечается в сообщении регулятора, резервы выросли "в результате совокупного положительного влияния поступлений по операциям "валютный своп" от банков-резидентов, переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила".

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.