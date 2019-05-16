Путин обещал разобраться, почему городские телеканалы не могут получить цифровые частоты

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Владимир Путин обещал разобраться с тем, почему маленькие региональные и городские телекомпании не могут получить цифровые частоты для телевещания и вынуждены оставаться аналоговыми, теряя аудиторию.

"Это для меня неожиданность абсолютно. Я обязательно поговорю об этом в правительстве, в администрации, с теми, кто этим занимается, - сказал Путин, комментируя на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", ситуацию в Сочи, где таких небольших телекомпаний около 150. - Я с вами согласен. Почему мы должны отстричь и выбросить на сторону городские каналы?"

"Хорошо, я услышал", - подытожил президент.

При этом Путин обещал подумать над инициативой самих телекомпаний на собственные средства создать мультиплекс. "По поводу мультиплексов: наверное, можно об этом подумать и поговорить. Тем более, что вы говорите, за собственные средства городские компании будут это делать, - заметил он, усомнившись при этом, что средств хватит у частных телекомпаний хватит. - Давайте подумаем, только имейте ввиду, что сами мультиплексы во многих странах уже уходят в прошлое".