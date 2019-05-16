Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка, особенно остро проблема стоит в Иркутской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Что нужно сделать непременно, мы уже обсуждали это с Общероссийским народным фронтом, - нужно наводить порядок в лесной отрасли, там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе и будущим поколениям", - сказал Путин. Президент отметил, что "сейчас изучаются и формулируются дополнения в соответствующее законодательство", и призвал ОНФ вместе с правительством и парламентариями обязательно довести эту работу до конца.

"В Иркутске, действительно, с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит наиболее остро, может быть, острее, чем в других регионах страны", - прокомментировал Путин сюжет о незаконной вырубке леса в Иркутской области.

По словам одной из участниц медиафорума, в Иркутской области бытует мнение, что лесные пожары в этом регионе могут быть связаны с попыткой скрыть незаконную вырубку. Путин согласился, что это мнение "не лишено оснований", потому что "самый простой способ покрыть воровство леса - это поджечь отдельные участки". "Это требует просто тщательного профессионального расследования, оно будет проведено", - сказал президент.

После упоминания участницей форума предвыборных обещаний губернатора Иркутской области Сергея Левченко о борьбе с этими проблемами, Путин заметил: "Охотник у вас, да, губернатор?", сделав таким образом очевидную отсылку к истории с незаконной охотой на медведя, к которой мог быть причастен глава региона.

При этом Путин подчеркнул, что по ситуации с лесными пожарами сейчас трудно винить губернатора, "потому что причины окончательно не ясны". "Надо сначала разобраться, а потом назначать виновных", - сказал президент РФ, подчеркнув, что "ни губернатора нельзя выставлять в качестве виновного, ни муниципалитеты", так как речь может идти и о природных пожарах или последствиях пала травы. "Поэтому, там много может быть причин, надо разобраться", - заключил глава государства.