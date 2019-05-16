МЭР: решение о "регуляторных песочницах" будет приниматься, исходя из данных от регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития проводит обсуждение с регионами о перспективах создания "регуляторных песочниц", сообщил журналистам замминистра экономического развития Савва Шипов. По итогам обработки информации будет принято решение о том, где именно появятся первые подобные зоны.

Закон, регулирующий создание и функционирование особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц"), должен быть принят до 30 июня 2019 года, следует из паспорта национального проекта "Цифровая экономика". "Регуляторная песочница" - это тестовая среда, организованная для пилотирования новых цифровых технологий и оценки их преимуществ для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести.

"Мы хотим заранее, уже сейчас отработать с регионами и понять, кто какие специальные режимы хотел бы на своей территории установить. Сейчас мы обрабатываем информацию, которая поступила от субъектов РФ, и для нас эта информация будет, скажем так, базовой при решении о том, какие "пилоты" будут первыми, где такие "песочницы" могут быть созданы в первую очередь и по каким вопросам", - сообщил Шипов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения проект федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ", в котором определен порядок инициирования, реализации, мониторинга и определения результатов реализации "регуляторных песочниц". Как отмечали в Минэкономразвития, этот инструмент развития цифровых инноваций уже используется в мировой практике (в основном на рынке финансовых услуг). Его использование позволяет сократить время и издержки внедрения инновационных продуктов и усовершенствовать соответствующее нормативное правовое регулирование.

Девятый Петербургский международный юридический форум проходит 14-18 мая. Форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 представлены впервые.