В Госсовете Крыма рассчитывают, что цены на продукты в регионе стабилизируются за три года

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая. /ТАСС/. Цены на продукты питания в Республике Крым, которые сейчас выше общероссийских, могут стабилизироваться на полуострове в ближайшие три года. Об этом ТАСС в четверг сообщил первый зампредседателя Госсовета республики Ефим Фикс.

Ранее в четверг на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость" в Сочи, отвечая на вопрос одной из участниц форума о завышенных ценах на продовольствие в Крыму, президент России Владимир Путин сказал, что знаком с проблемой, и заверил, что власти работают над ее комплексным решением. Он отметил, что "нужно заводить" в регион торговые сети, свою роль в улучшении снабжения товарами сыграет открытие движения по железнодорожной части Крымского моста.

"Логистика по доставке [в Крым] продуктов и, в том числе по заходу сетевых компаний, сложная, но после запуска автомобильной части Крымского моста, запуска железнодорожной части, этот вопрос снимается, то есть вопрос о логистике до конца года будет снят. Есть вопросы субъективного свойства, они связаны с тем, что все-таки есть санкции, есть какие-то опасения у бизнеса. Но за эти пять лет было сделано просто невероятное, столько, сколько не было сделано за многие предыдущие годы, поэтому будут сюда заходить и сетевые компании, и банки, все постепенно встанет на место в ближайшее время. Я говорю о 2019, 2020, 2021 годах", - сказал Фикс.

Дополнительные указания из федерального центра для ускорения этого процесса не нужны, считает он. "Это рыночные отношения, предприниматели, бизнесмены должны увидеть в этом интерес. Но нужно пройти какой-то путь, создать условия, все постепенно встанет на свои места", - уточнил депутат.

Фикс добавил, что цены на продукты питания в Крыму чуть выше, чем в Краснодарском крае, но не такие высокие, как на Украине, а "на рынке продуктов огромное количество, в том числе мясо, фрукты".

Ранее ТАСС сообщал, что власти Крыма планируют для сдерживания цен на продукты питания открыть в регионе два логистических центра. Оптово-распределительный центр планируют создать в Севастополе.