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Подрядчики должны вернуть 320 млн рублей в бюджет Ингушетии за срыв госконтрактов

Больше всего средств в размере 280 млн рублей должна вернуть компания "Гарант-Строй" по контракту на строительство многоквартирных домов в Малгобеке

МАГАС, 16 мая. /ТАСС/. Суд в Ингушетии постановил взыскать с подрядчиков более 320 млн рублей за ненадлежащее исполнение госконтрактов, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства республики.

"За несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам Арбитражным судом Ингушетии удовлетворены исковые требования регионального Минстроя о взыскании неустойки с подрядчиков в общей сумме свыше 320 млн рублей. Данные денежные средства будут взысканы в пользу регионального бюджета", - говорится в сообщении.

В частности, компания "Гарант-Строй" должна вернуть 280 млн рублей по контракту на строительство многоквартирных домов в Малгобеке. Свыше 38 млн рублей будут взысканы с компании "Сармат" по контракту на строительство многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. Компания "Темп" вынуждена вернуть 4 млн рублей по контракту на строительство школы в Магасе.

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