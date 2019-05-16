Подрядчики должны вернуть 320 млн рублей в бюджет Ингушетии за срыв госконтрактов

МАГАС, 16 мая. /ТАСС/. Суд в Ингушетии постановил взыскать с подрядчиков более 320 млн рублей за ненадлежащее исполнение госконтрактов, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства республики.

"За несвоевременное и ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам Арбитражным судом Ингушетии удовлетворены исковые требования регионального Минстроя о взыскании неустойки с подрядчиков в общей сумме свыше 320 млн рублей. Данные денежные средства будут взысканы в пользу регионального бюджета", - говорится в сообщении.

В частности, компания "Гарант-Строй" должна вернуть 280 млн рублей по контракту на строительство многоквартирных домов в Малгобеке. Свыше 38 млн рублей будут взысканы с компании "Сармат" по контракту на строительство многоквартирных домов по программе переселения из аварийного жилья. Компания "Темп" вынуждена вернуть 4 млн рублей по контракту на строительство школы в Магасе.