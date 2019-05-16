Минэнерго РФ выступило против продажи газа Украине на восточной границе для поставок в ЕС

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Минэнерго России выступает против идеи продажи российского газа Украине на восточной границе, чтобы в дальнейшем украинская сторона сама продавали его странам Евросоюза. Об этом журналистам сообщил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в кулуарах международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".

"С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?", - заявил Яновский, подчеркнув, что текущий контракт между странами предусматривает именно транзит газа в Европу через территорию Украины.

Одним из вариантов сохранения транзита через Украину может стать пролонгирование текущего контакта. "В действующем контракте можно поменять объемы и срок. Все можно", - сказал Яновский. "В рамках европейских правил должна быть свобода передвижения через территорию по конкурентоспособной цене, они этого не представляют пока", - добавил он.