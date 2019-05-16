Немецкая компания намерена вложить 3 млрд рублей в развитие завода в Тверской области

ТАСС, 16 мая. Немецкая компания B. Braun Melsungen AG, которая является крупнейшим на мировом рынке поставщиком медицинской и фармацевтической продукции, планирует инвестировать порядка 3 млрд рублей в развитие своего предприятия "Гематек", расположенного в Твери. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области на официальном сайте.

"Инвестиционный проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса Capacity Extension Tver с поэтапным вводом производства медицинских изделий, шовных материалов, ортопедических имплантов, средств дезинфекции. Предусмотренный объем инвестиций - порядка 3 млрд рублей, будет создано 300 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Новый комплекс необходим для развития уже существующего в Твери предприятия "Гематек", которое выпускает инфузионные растворы. Их производство компания B. Braun Melsungen AG наладила в 2012 году, объем инвестиций составил 1,3 млрд рублей. Сейчас мощность завода - около 38 млн флаконов в год. "Регион готов оказать компании поддержку в реализации нового инвестиционного проекта и [предоставить] ряд преференций при условии, что налоги от работы нового предприятия будут поступать в бюджет Тверской области", - отметил Руденя.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, объем налоговых отчислений производственно-логистического комплекса в бюджет региона планируется на уровне 86 млн рублей, сроки реализации проекта будут определены в ходе подготовки инвестиционного соглашения.

Генеральный директор компании B. Braun Melsungen AG Михаил Петухов, представляющей в России немецкого производителя, предложил главе региона сотрудничество в реализации национального проекта "Здравоохранение" по направлению борьбы с онкологическими заболеваниями. Губернатор дал поручение региональному Минздраву детально проработать этот вопрос, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 16 и 17 мая делегация Тверской области находится с бизнес-миссией в Германии, в мероприятиях принимают участие более 20 тверских предприятий и свыше 60 немецких компаний. Встречи проходят на базе Торгового представительства России в ФРГ.