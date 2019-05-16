Сбербанк и Сколтех откроют совместную лабораторию прикладных исследований

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Сбербанк совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) откроют лабораторию прикладных исследований. Соответствующие договоренности содержатся в соглашении о стратегическом партнерстве, сообщили в среду в пресс-службе банка.

"Деятельность этой лаборатории будет направлена на поддержку передовых исследований и разработок в области статистических методов анализа больших данных, машинного обучения, разработки продвинутых математических моделей и алгоритмов. Сотрудники лаборатории будут заниматься как фундаментальными, так и прикладными исследованиями в интересах банка", - отметили в пресс-службе.

Также Сбербанк и Сколтех намерены создать совместный акселератор, фокусирующийся на таких направлениях, как искусственный интеллект, биометрия, IoT&NFC, виртуальная и дополненная реальность, робототехника, геймификация. Кроме того, Сбербанк будет привлекать студентов и выпускников Сколтеха к работе в банке и выплачивать именные стипендии студентам.