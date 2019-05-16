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Росрыболовство предлагает ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

В ведомстве отметили, что должно быть ограничение около трех суточных норм
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Росрыболовство выступает за введение нормы вывоза рыбы для любительской рыбалки. Об этом журналистам сообщил в четверг заместитель главы ведомства Василий Соколов.

"Мы сейчас работаем над еще одним показателем - норма вывоза", - сказал он.

Соколов напомнил, что в советское время эта норма существовала и формально была очень жесткой, однако не всегда соблюдалась. В качестве примера он привел Астраханскую область, где суточная норма вылова являлась и нормой вывоза.

"Считаем, что должно быть ограничение, порядка трех суточных норм, чтобы, если человек половил, он мог поехать домой, сварить уху, пожарить", - отметил он. Замглавы Росрыболовства добавил, что параллельно должна идти просветительская работа и распространяться принцип "поймал - отпусти".

В России в декабре 2018 года был принят закон о любительском рыболовстве. Согласно документу, для каждого рыбохозяйственного бассейна России устанавливается объем водных биоресурсов, разрешенный гражданину для вылова в течение суток.

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