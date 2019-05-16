Компанию, на которую пожаловались Путину из-за замены лифтов, оштрафовали на 4 млн рублей

ПЕНЗА, 16 мая. /ТАСС/. Компания "СПб-Лифт", на которую журналист из Пензы пожаловалась Владимиру Путину на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи, оштрафована на 4 млн рублей за срыв сроков исполнения контракта по замене лифтов в Пензе. Об этом сообщила ТАСС директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Наталья Моисеева.

В ходе встречи журналистов с президентом России Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ корреспондент пензенского телеканала "Экспресс" Анжелика Пальцева сообщила, что супружеская пара ветеранов Великой Отечественной войны семь месяцев не могла без посторонней помощи выйти из своей квартиры. Она объяснила это тем, что петербургская компания, выигравшая торги по замене лифтов в многоквартирном доме, где живут пенсионеры, затянула проведение работ. Согласно данным, размещенным на сайте регионального фонда капремонта, договор на замену лифтов был заключен с петербургской компанией "СПб-Лифт".

"Мы обратились в саморегулируемую организацию, деятельность по заключению компанией новых контрактов была приостановлена до момента сдачи объекта. Мы выставили подрядчику штраф, в добровольном порядке он не был оплачен, в результате через банк "Гарант" мы взыскали с них порядка 4 млн рублей", - отметила собеседница агентства, пояснив, что претензионная работа в отношении компании велась с декабря 2018 года.

По ее словам, работы по замене лифтов в доме были завершены в апреле. На сегодняшний день компания не выполняет работы в Пензенской области.

Представитель компании "СПб-Лифт" в беседе с корреспондентом ТАСС подтвердил факт выполнения заказа на ремонт и установку лифтов в многоквартирных домах Пензы по заказу регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, однако прервал разговор, услышав вопрос о возможном срыве сроков по выполнению заказа. В ответе на письменный запрос агентства в компании указали, что работы по контракту в Пензенской области уже закончены. "Работы по городу Пензе нашей организацией закончены, лифты сданы заказчику", - отмечается в сообщении.