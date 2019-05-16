РЖД не планируют переброску средств с проектов Северного широтного хода

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) не планируют перебрасывать средства с проекта модернизации Северной железной дороги на строительство линии Бованенково - Сабетта, рассказал заместитель начальника департамента инвестиций РЖД Михаил Романов во время совещания по обсуждению Комплексного плана развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) и прибрежных территорий на период до 2035 года.

"Потому что все, что сейчас заложено в ДПР [долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года], которая буквально утверждена два месяца назад, все забюджетировано с целью обеспечения СШХ - 1 [Северного широтного хода - 1], соответственно, никакой переброски с Северной дороги денег быть не может", - сказал он.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало о том, что план развития СМП предполагает переброску средств в размере 80 млрд рублей с проекта модернизации Северной железной дороги, которая представляет собой часть работ по созданию СШХ - 1, на проект строительства линии Бованенково - Сабетта (СШХ - 2).

О проекте

Северный широтный ход - проект новой железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал.

СШХ - 1 предполагает строительство по концессионному соглашению участка железной дороги Обская - Салехард - Надым - Хорей длиной 353 км. Помимо концессионного участка в проект входят строительство дороги Надым - Пангоды и реконструкция отрезков Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги СЖД и Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево Свердловской железной дороги.

Проект СШХ - 2 предусматривает строительство новой 170-километровой железной дороги Бованенково - Сабетта, которая обеспечит прямой выход Северной и Свердловской железных дорог к арктическому порту Сабетта и Северному Ледовитому океану.