Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили вопрос компенсации ущерба от загрязнения нефти

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Скандал с загрязнением нефти в экспортном трубопроводе "Дружба", который привел к остановке транзита в Европу, понемногу снижает обороты. На фоне постепенного восстановления поставок стороны перешли к конструктивному диалогу, в частности, по такому вопросу, как возможные компенсации. В четверг в Москве вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры, по итогам которых вполне оптимистично оценили и восстановление нормальной работы трубопровода, и исход обсуждения компенсаций ущерба.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей в его участок "Дружбы". В нефти в десятки раз был превышен показатель содержания органических хлоридов, из-за чего белорусские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены снизить свои мощности.
Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.
Вопрос компенсаций
Как сообщил Козак, Россия и Белоруссия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти, в которую войдут представители Минэнерго РФ и концерна "Белнефтехим". Оценки могут появиться уже через три-четыре недели.
"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: восемь человек, которые оценят фактические убытки. У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились - рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения, пока не закончена вся эта работа по минимизации убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа", - рассказал Козак.
По его словам, российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут, что понесли убытки из-за ситуации с "Дружбой". "Будем считать. Все будут, наверное, предъявлять. Но сегодня, я еще раз говорю, все с пониманием к этому отнеслись, поэтому не педалируют тему убытков", - отметил он. "Все конструктивно отнеслись к ситуации - и Польша, и Венгрия, и Словакия", - добавил вице-премьер РФ.
С российской стороны компенсировать ущерб будет "Транснефть", уточнил он.
Козак и Ляшенко также подчеркнули, что главной задачей в настоящее время является очистка всех ниток нефтепровода от некондиционного сырья. По словам белорусского вице-премьера, на этом фоне отошел на второй план и вопрос необходимости остановки трубы на ремонт, который Белоруссия поднимала в начале апреля. Планируется, что обсуждение ситуации будет продолжено уже на следующей неделе, возможно, на уровне премьер-министров стран.
Ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучил возможный размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", который, по его оценке, может составить не более $100 млн.
Сроки возобновления поставок
"Чистая" российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. "Транснефть" сообщала, что поставки кондиционной нефти в Словакию и Венгрию возобновятся в период с 21 по 24 мая. Такой план был принят 14 мая по итогам заседания рабочей группы по поставкам Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе с участием Белоруссии, Венгрии, Словакии, Польши, Украины и России, на котором обсуждались вопросы, связанные с нормализацией работы нефтепровода "Дружба".
Стороны также обсудили варианты нормализации поставок кондиционного сырья в направлении северного ответвления "Дружбы". В ближайшее время ожидается начало поставок кондиционной нефти по одной из трех ниток нефтепровода северной "Дружбы", которые позволят возобновить поставки российской нефти на НПЗ Польши и Германии. Консультации с Белоруссией по выбору оптимального решения восстановления штатной работы нефтепровода "Дружба" в ближайшее время продолжатся, заявляли в "Транснефти".
По словам Новака, поставки "чистой" российской нефти по трубопроводу "Дружба" должны полностью возобновиться в конце мая - начале июня.
Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков говорил, что на территории Белоруссии остается порядка 1 млн тонн загрязненной нефти. По его словам, на первом этапе удалось вытеснить лишь одну ветку, которая осуществляет подачу нефти как на Мозырь, так и последующую подачу на Украину. Рыбаков также отмечал, что впереди совместная работа с российскими специалистами по отработке механизмов компенсации потерь.
При этом белорусский "Нафтан" уже начал работу по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель. "Юридической службой предприятия организована работа по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", - сообщил заместитель генерального директора по производству "Нафтана" Сергей Алтухов.
Основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются, добавил он.
Кому сколько считать
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что говорить об упущенной выгоде от приостановки экспорта нефтепродуктов для Белоруссии пока рано. "Минск говорит, что выполнит все свои обязательства по поставкам перед покупателями. Значит, речь идет не об упущенной, а отложенной выгоде", - рассказал он ТАСС. "Учитывая, что основной рынок сбыта для белорусов - Украина, самый маржинальный рынок, то получается, что придержать нефтепродукты для них очень выгодно, потому что с 1 июня Россия прекращает поставлять туда свои нефтепродукты из-за санкций. И цены на украинском рынке еще больше будут", - напомнил Юшков.
Для оценки ущерба, причиненного белорусским НПЗ, необходимо будет организовать многостороннюю комиссию. "Только техническая экспертиза многосторонней комиссии может в действительности установить, что произошло на заводах", - считает он. При этом наиболее обоснованной претензией Юшков называет недополученные доходы от приостановки транзита. "Из-за того, что остановилась прокачка нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, украинская нефтяная система недополучает деньги за транзит", - поясняет он.
Юшков также считает, что восстановить объемы прокачки по "Дружбе" до нормальных до конца года вполне реально. "Все те страны, которые не получают сейчас нефть по трубе, перерабатывают нефть из резервных запасов плюс к морским поставкам. Но когда поставки восстановятся, они снова начнут заполнять свои хранилища. Пропускная способность "Дружбы" позволяет в оставшуюся часть года выйти на те объемы, которые бы были и без этого инцидента", - отметил он.
"Как минимум рано говорить об ущербе. Во-первых, должна пройти техническая экспертиза о том, что сломалось на белорусских НПЗ, во-вторых, дождаться итогов года, и если прибыль от транзита нефти Белоруссии будет меньше, чем планировалось, то Россия должна действительно его оплатить", - подчеркивает Юшков.
По его словам, загрязненную нефть можно смешивать с чистой "до нормальных параметров" и продавать. "Я думаю, что мы можем еще увидеть череду исков от европейцев. Венгерские, польские, немецкие компании могут предъявлять иски к российским компаниям за то, что те вовремя не поставили нефть. А то, что там произошло по пути, мол, нас не волнует. Это зависит от того, что прописано в контрактах. Российские компании будут все это автоматом перекладывать на "Транснефть", - поясняет Юшков. В этом случае руководству "Транснефти" придется обращаться за политической поддержкой.
Аналитик "Финама" Алексей Калачев также считает, что точная сумма ущерба будет озвучена только по итогам долгих переговоров. "Заявление Новака [о сумме ущерба] - это стартовая переговорная позиция. Белоруссия озвучила ущерб от ста до сотен миллионов долларов. То есть Минск обозначил максимальную цену, Новак - минимальную. Начинается долгий переговорный процесс, "торговля" вокруг исследований, расчетов и другой доказательной базы", - отметил Калачев.
В новость были внесены изменения (21:24 мск) — добавлена информация по тексту.