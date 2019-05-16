Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили вопрос компенсации ущерба от загрязнения нефти

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Скандал с загрязнением нефти в экспортном трубопроводе "Дружба", который привел к остановке транзита в Европу, понемногу снижает обороты. На фоне постепенного восстановления поставок стороны перешли к конструктивному диалогу, в частности, по такому вопросу, как возможные компенсации. В четверг в Москве вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Игорь Ляшенко провели переговоры, по итогам которых вполне оптимистично оценили и восстановление нормальной работы трубопровода, и исход обсуждения компенсаций ущерба.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества российской нефти, поступающей в его участок "Дружбы". В нефти в десятки раз был превышен показатель содержания органических хлоридов, из-за чего белорусские нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены снизить свои мощности.

Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным. По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вопрос компенсаций

Как сообщил Козак, Россия и Белоруссия создали рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти, в которую войдут представители Минэнерго РФ и концерна "Белнефтехим". Оценки могут появиться уже через три-четыре недели.

"Сегодня договорились создать совместную рабочую группу: восемь человек, которые оценят фактические убытки. У нас нет никаких противоречий с точки зрения того, что компенсация должна быть с российской стороны, но ее реально посчитать. Коллеги договорились - рабочая группа специально посчитает не только фактический размер убытка, но и способы компенсации, потому что они могут быть разными. И предложения, пока не закончена вся эта работа по минимизации убытков, - они совместные, поэтому здесь у нас полное понимание и очень конструктивная работа", - рассказал Козак.

По его словам, российская сторона готова выплатить компенсации всем странам, которые докажут, что понесли убытки из-за ситуации с "Дружбой". "Будем считать. Все будут, наверное, предъявлять. Но сегодня, я еще раз говорю, все с пониманием к этому отнеслись, поэтому не педалируют тему убытков", - отметил он. "Все конструктивно отнеслись к ситуации - и Польша, и Венгрия, и Словакия", - добавил вице-премьер РФ.

С российской стороны компенсировать ущерб будет "Транснефть", уточнил он.

Козак и Ляшенко также подчеркнули, что главной задачей в настоящее время является очистка всех ниток нефтепровода от некондиционного сырья. По словам белорусского вице-премьера, на этом фоне отошел на второй план и вопрос необходимости остановки трубы на ремонт, который Белоруссия поднимала в начале апреля. Планируется, что обсуждение ситуации будет продолжено уже на следующей неделе, возможно, на уровне премьер-министров стран.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак озвучил возможный размер ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", который, по его оценке, может составить не более $100 млн.

Сроки возобновления поставок

"Чистая" российская нефть по нефтепроводу "Дружба" начала поступать на территорию Белоруссии 2 мая, Украина возобновила транзит нефти в Европу 11 мая. "Транснефть" сообщала, что поставки кондиционной нефти в Словакию и Венгрию возобновятся в период с 21 по 24 мая. Такой план был принят 14 мая по итогам заседания рабочей группы по поставкам Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе с участием Белоруссии, Венгрии, Словакии, Польши, Украины и России, на котором обсуждались вопросы, связанные с нормализацией работы нефтепровода "Дружба".