МЭР: законопроект о госконтроле в РФ предусматривает переход на цифровую систему проверок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Новый законопроект о госконтроле в РФ предусматривает переход на цифровую систему проведения проверок, что сделает процесс взаимодействия контролирующих органов и бизнеса максимально открытым, заявил в четверг замминистра экономического развития РФ Савва Шипов на площадке Петербургского международного юридического форума, посвященной презентации этого законопроекта.

Ранее сообщалось, что в группу разработчиков законопроекта кроме депутатов и чиновников профильных ведомств входили ученые, представители экспертных организаций и контролирующих органов. Реформа законодательства в области госконтроля предусматривает модернизацию всего комплекса действующих в России нормативных актов.

"Законопроектом предусматривается, что после завершения переходного периода контроль должен стать полностью цифровым, а значит открытым. На практике это означает, если нет мероприятий в информационной системе, значит инспекторы не пускают на объект. Все данные, как от действия контролеров, так и о соблюдении требований подконтрольными лицами, должны быть доступны в режиме реального времени, что самое главное - иметь юридическое значение", - сказал Шипов.

Замминистра экономического развития РФ добавил, что при введении подобных изменений важна роль инспекторов, которые должны почувствовать себя в новом амплуа, учитывать то, что они становятся частью новой современной управленческой системы. По его словам, новый законопроект позволит сохранить баланс интересов между бизнесом и властью.

О форуме

Девятый Петербургский международный юридический форум является площадкой для обсуждения реформы контрольно-надзорных органов. Ежегодно в рамках ПМЮФ заключаются десятки важных межгосударственных соглашений, обсуждаются резонансные законопроекты и инициативы в сфере права, а эксперты ищут ответы на самые актуальные вопросы мировой повестки. По данным организаторов форума, на ПМЮФ-2019 зарегистрированы участники из 91 страны, из них 11 представлены впервые.

Всего в рамках форума пройдут 68 дискуссий, лекции и презентации, ток-шоу и игровые судебные процессы.