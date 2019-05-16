ФАС научит "Большого цифрового кота" искать доказательства картельного сговора на торгах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Автоматизированная система с условным названием "Большой цифровой кот", ищущая следы картельных соглашений на электронных торговых площадках, в будущем сможет искать доказательства подобного сговора. Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев.

"Это большой проект, работа идет. Корея, Великобритания и Бразилия создают примерно такие же скрининги, но мы ставим задачу больше, чем создание скринингов. Скрининг - это только выявление. Мы хотели бы, чтобы эта программа сама добывала и формировала определенные доказательства", - сказал Тенишев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Он напомнил, что система уже работает, по выявленным ею соглашениям возбуждены десятки дел, включая уголовные.

"Пока доказательная база собирается "вручную", но мы будем совершенствовать систему, чтобы она давала аналитику. Мы будем делать это по блоками, вводить их постепенно. Это будет долгий процесс, не на один год", - добавил начальник управления.

Автоматизированная система была разработана управлением ФАС по борьбе с картелями и Российской академией наук. По словам Тенишева, около 85% картельных соглашений приходится именно на торги на электронных площадках. Больше всего подобных нарушений, по его словам, фиксируются в строительном комплексе, фармацевтике и сфере питания.