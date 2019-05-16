Moody’s рассказало, когда в России исчезнет негативный эффект для банков от QR-платежей

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Ввод платежей за товары и услуги при помощи QR-кода, который запланирован во второй половине 2019 года в рамках разработанной ЦБ РФ системы быстрых платежей, может снизить комиссионные доходы крупнейших банков - эмитентов пластиковых карт. Однако негативный эффект от этого будет исчерпан в течение последующих 1-1,5 лет, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

"В долгосрочной перспективе платежи при помощи QR-кода окажут давление на комиссионные доходы, особенно крупнейших банков - эмитентов карт. Однако мы ожидаем, что положительный эффект от проникновения финансовых услуг перевесит негативное воздействие от давления на чистый комиссионный доход по пластиковым картам как минимум в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в отчете.

В документе отмечается, что для ретейлов комиссия при оплате товаров и услуг с помощью QR-кода будет в три-четыре раза меньше, чем существующие комиссии за эквайринг, поскольку Банк России собирается установить комиссию за QR-платежи в размере 0,4-0,5% от суммы транзакций. При этом обслуживающий банк получит за эквайринг только 0,1-0,125% от суммы платежа, а не 1%, как в настоящее время. Авторы отчета подчеркивают, что сильнее всего уменьшение комиссионных доходов почувствуют крупнейшие банки - эмитенты карт, такие как Альфа-банк, Райффайзенбанк, ВТБ и Сбербанк.

Помимо этого, по данным агентства, доля платежей с помощью банковских карт с 2010 года увеличилась почти в 10 раз и в 2018 году достигла 48% оборота розничной торговли. По мнению авторов обзора, это означает, что существенная доля наличных платежей в последующем может быть заменена карточными или платежами при помощи QR-кодов.

Разработанная Банком России система быстрых платежей запущена с 28 февраля в промышленную эксплуатацию у всех банков-участников. Она позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 года платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. На текущий момент в ней 12 участников. Банк России рассчитывает на подключение системно значимых банков к системе быстрых платежей до 1 сентября, однако, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, договоренности с ЦБ по подключению госбанка к этой системе пока не достигнуты.