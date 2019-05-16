ФАС обвинила "Мегафон" в нарушении антимонопольного законодательства

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала компанию "Мегафон" нарушившей закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий для частных компаний.

"16 мая 2019 года антимонопольная служба признала ПАО "Мегафон" нарушившим закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении ФАС, размещенном в четверг на сайте ведомства.

В частности, по результатам расследования, установлено, что "условия договоров с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с государственным участием в капитале". ФАС выявила, что компании с государственной долей могли платить в разы (до 10 раз) меньше, чем частные.

"Такое обстоятельство создает дискриминационные условия и противоречит антимонопольному законодательству. В частности, речь идет о нарушениях при осуществлении банками информационных, сервисных и транзакционных рассылок СМС-сообщений", - отметили в ведомстве. Антимонопольная служба выдаст компании предписание об устранении нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, ответственность за них предусмотрена ст. 14.31 КоАП, заявили в ведомстве.

В "Мегафоне" заявили ТАСС, что не согласны с решением ФАС и после изучения мотивировочной части намерены его обжаловать. "Компания неукоснительно соблюдает законодательство и не нарушает антимонопольных норм. И независимые исследования, и ранее вынесенные судебные решения однозначно говорят о том, что "Мегафон" не занимает доминирующего положения на рынке информирования, а наши действия не нарушают норм антимонопольного права", - пояснили в пресс-службе компании.

Накануне ФАС также признала МТС, "Вымпелком" и Tele2 нарушившими закон о защите конкуренции в части создания дискриминационных условий для частных компаний.