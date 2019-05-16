Росреестр выявил злоупотребления с земельными участками в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Управление Росреестра по Ленинградской области выявило случаи незаконной смены юридического адреса земельных участков в регионе. Для контроля образования земельных участков на территории области, законности возникновения и регистрации права собственности на них образована межведомственная рабочая группа, сообщили ТАСС в ведомстве.

Что Путин сказал на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость"

На медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали про ситуацию, когда в Ленинградской области участок земли по документам "переселяется" с одного места на другое. Глава государства обещал разобраться с ситуацией, предположив, что для таких манипуляций остались "лазейки в законодательстве".

"В 2017 году в Ленинградской области были выявлены факты, при которых местоположение земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделяемых в счет земельных долей, устанавливалось за пределами исходных земельных участков совхозов. Было установлено, что к злоупотреблениям причастны недобросовестные кадастровые инженеры и иные лица. В связи этим прокуратура Ленинградской области образовала межведомственную рабочую группу по вопросам законности образования земельных участков на территории Ленинградской области ", - отмечается в сообщении.

В профильную рабочую группу входят представители региональных правоохранительных органов и управления Росреестра по Ленинградской области. По итогам ее работы правоохранительные органы проводят следственные мероприятия и возбуждают уголовные дела, на земельные участки накладываются обеспечительные меры.

Для более качественного определения границ земельных участков и предотвращения мошенничества при выполнении кадастровых работ Росреестр совместно с Минэкономразития России обсуждает возможность создания института государственного кадастрового инженера.