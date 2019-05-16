Счетная палата разработает меры по улучшению администрирования в фискальной сфере

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ за три года подготовит предложения по повышению эффективности администрирования налогов, сборов и иных обязательных платежей. Об этом сообщается в стратегии развития ведомства на 2019-2021 годы, опубликованной на сайте Счетной палаты РФ.

Счетная палата в том числе подготовит предложения по расширению базы для исчисления платежей, оптимизации льгот по федеральным и региональным налогам, применению специальных налоговых режимов и контролю за уплатой страховых взносов. Кроме того, она разработает рекомендации по проблемам, связанным с достоверностью декларирования товаров, уплатой таможенных пошлин и налогов по декларируемым товарам в зависимости от вида транспорта и мерам совершенствования процедур администрирования неналоговых платежей.

Контрольный орган также разработает рекомендации по совершенствованию и развитию программных комплексов, предназначенных для администрирования налогов и сборов, зачисляемых в бюджетную систему РФ.

Помимо этого, Счетная палата подготовит предложения по устранению нарушений в области использования федерального имущества и средств бюджета по линии таможенных и налоговых органов.