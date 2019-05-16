Счетная палата в 2021 году подготовит рекомендации госорганам по управлению активами в IТ

На период с I квартала 2020 года по IV квартал 2021 года Счетной палатой запланирован "комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проведению аудита критичных государственных активов в области информационных и телекоммуникационных технологий (центры обработки данных, вычислительные комплексы, информационные системы) на всех стадиях жизненного цикла", отмечается в документе. По итогам этого мероприятия ведомство подготовит рекомендации по улучшению механизма управления такими активами, а также по совершенствованию развития информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата в 2020-2021 году проведет аудит критических активов государства в сфере IТ и сформулирует рекомендации по управлению ими. Об этом говорится в документе "Основные направления деятельности Счетной палаты РФ на 2019-2021 годы".

Счетная палата также намерена помочь в работе по повышению результативности мероприятий по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере - одной из 9 национальных целей развития России до 2024 года, определенной указом президента РФ в мае 2018 года. В 2019-2021 гг. ведомство собирается провести комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по проведению аудита национальных проектов (программ), которые направлены на достижение этой цели.

Также в планах Счетной палаты на 2020-2021 гг. - оценить результативность расходов на реализацию госпрограммы "Информационное общество". Согласно единому плану по достижению национальных целей, эта госпрограмма является одним из ключевых инструментов для достижения цели по ускоренному внедрению цифровых технологий в экономике и социальной сфере. По итогам проверки Счетная палата собирается сформулировать, как повысить качество управления реализацией этой госпрограммы с учетом стратегических целей России.

В ближайшие три года Счетная палата также собирается проверить, как идет подключение к интернету социально-значимых объектов в России. В нацпрограмме "Цифровая экономика" среди таких объектов - школы, больницы, пожарные части, военные комиссариаты, полицейские участки. Согласно нацпроекту, к 2025 году в России появится система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов.

Аудит инфраструктуры в сфере IT

По планам Счетной палаты в 2020-2021 гг. будет проведен аудит информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. В этот же период будет проанализирована эффективность работы федеральных госорганов и выполнения задач, определенных стратегическими документами РФ по направлениям СМИ, связь и ИКТ.

В качестве результата проверок Счетная палата хочет подготовить рекомендации по управлению рисками при реализации социально значимых инициатив по цифровизации общества. Также ведомство собирается определить, как улучшить механизм господдержки СМИ. Кроме того, запланирована подготовка предложений по повышению эффективности расходования бюджетных средств, которые идут на государственные информационные ресурсы, системы и цифровые платформы, а также на оказание госуслуг с учетом лучших международных практик.