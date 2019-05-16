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Счетная палата оценит влияние институтов развития на достижение национальных целей

Ведомство также проведет аудит реализации мер госполитики развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ в течение трех лет намерена провести оценку влияния институтов развития на достижение национальных целей, а также инвестиционный климат и инновационные процессы в экономике. Об этом сообщается в перечне основных направлений деятельности Счетной палаты на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте ведомства.

Ведомство намерено также оценить влияние государственной поддержки банков с госучастием на экономическое развитие отраслей российской экономики. Кроме того, Счетная палата проведет аудит реализации мер государственной политики развития и обеспечения стабильности функционирования российского финансового рынка и трансформации банковской системы РФ в сторону увеличения доли государственного участия.

По результатам этих мероприятий ведомство проинформирует правительство РФ о рисках, связанных с участием институтов развития в достижении национальных целей страны, а также о выявленных системных недостатках в деятельности банков с госучастием. Кроме того, Счетная палата намерена направить президенту и правительству предложения по недопущению возникновения возможности злоупотреблений и неэффективного использования государственных ресурсов, направляемых на финансовые рынки. Ведомство также подготовит предложения по минимизации рисков, связанных с увеличением доли госучастия в банковском секторе для экономического роста и достижения национальных целей развития страны.

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