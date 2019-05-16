"Известия": в кабмине не одобрили единый сбор с покупок в зарубежных интернет-магазинах

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь и Минпромторг России не поддержали предложение Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишет в пятницу газета " Известия ".

И почему так происходит?

Что мы покупаем импульсивно в интернете, а что — в ТРЦ?

Что мы покупаем импульсивно в интернете, а что — в ТРЦ? И почему так происходит?

"Скорее всего, она приведет к увеличению нагрузки на конечных потребителей с учетом потенциального роста цены на импортную продукцию. Даже если бы мы решили реализовать такую смелую меру, введение сбора имело бы экономический эффект, только если бы применялось единовременно на всей территории ЕврАзЭС [ЕАЭС, Евразийского экономического союза]", - приводит газета слова Мамонова.

Замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов заявил изданию, что введение сбора, предложенного АКИТ, станет кардинальной мерой, которая может привести к повышению цен.

Где покупать и зачем спорить с продавцом: правила онлайн-покупок

Согласно им, порог беспошлинного ввоза в Россию покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года составляет €500, при этом их вес не должен превышать 31 кг.

Если покупка дороже €500, взимается пошлина в размере 50% стоимости. С 2020 года порог будет понижен до €200.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть предложения АКИТ, в том числе о признании трансграничной торговли внешнеэкономической деятельностью, исключения приобретенных в иностранных интернет-магазинах товаров из категории предметов для личного пользования и обложения их единой пошлиной.