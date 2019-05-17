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Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из специального списка развивающихся стран. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Я пришел к выводу, что, учитывая ее [Турции] уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны - бенефициара", - говорится в заявлении президента США. В соответствии с этим Вашингтон также прекращает особый льготный режим торговли с Анкарой.

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