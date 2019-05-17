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Торговая война

США не требуют от Японии ограничить поставки автомобилей на американский рынок

Стороны в настоящее время ведут переговоры о заключении торгового соглашения

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Власти США не требуют от японской стороны ограничить объемы поставок автомобилей на американский рынок. Об этом в пятницу заявил министр по восстановлению экономики Японии Тосимицу Мотэги.

По данным агентства Kyodo, соответствующую позицию японской стороне подтвердил представитель США на японско-американских торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно публично выражал недовольство дефицитом в торговле с Японией, который достигает почти $70 млрд в год, и требовал от членов своей администрации выработать меры по исправлению ситуации. В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении торгового соглашения. Ранее Трамп выразил надежду, что странам удастся заключить его уже в мае, когда у него состоится государственный визит в Японию.

Теги
ЯпонияСШАТорговая война
Торговая война
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