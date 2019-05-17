СМИ: Тайвань серьезно пострадает от разрастания торговой войны США с КНР

ГОНКОНГ/СЯНГАН/, 17 мая. /ТАСС/. Тайвань понесет значительный ущерб в результате дальнейшего разрастания торговой войны США с Китаем. Это произойдет в случае введения тарифов до 25% на новую товарную номенклатуру китайского импорта, включая компьютерную технику и электронику, сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

"Полагаю, что новая волна повышения тарифов окажет огромное воздействие на цепочки поставок компьютеров и комплектующих", - цитирует издание рыночного аналитика Бреди Ван из Тайбэя.

По мнению опрошенных газетой экспертов, введение очередных пошлин, которое может состояться уже в июле, способно снизить темпы экономического роста острова вдвое - до уровня чуть больше 1%.

Тайвань является крупным поставщиком полупроводниковых электронных компонентов и микросхем для компьютеров и гаджетов, собираемых на мощностях в материковом Китае.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены - с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам. В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.