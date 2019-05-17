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"Известия": Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки всех россиян

В фонде заявили, что теперь пенсии могут назначаться практически без участия человека
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© Александр РюминТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что все 100% сведений о трудовой деятельности россиян прошли оцифровку. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ПФР.

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При этом законопроект о переходе на электронные трудовые книжки только находится на рассмотрении правительства. Как сообщили "Известиям" в Минтруде, внесение документа в Госдуму планируется до 28 июля.

Однако, как сообщили в пресс-службе ПФР, благодаря оцифровке трудовых книжек россиян, пенсии могут назначаться практически без участия человека.

Ранее Минтруд внес в правительство законопроект, который предполагает, что с 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение будет сделано для тех работников, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Предполагается, что работодатели будут направлять все необходимые данные в ПФР в электронной форме, а с 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном носителе вестись не будут.

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