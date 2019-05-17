"Почта банк" не планирует внедрение услуги по снятию наличных в кассах в ближайшие год-два

ИРКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. "Почта банк" не видит для себя необходимости внедрять услугу по снятию наличных на кассах магазинов в ближайшие год - два. Об этом заявил первый заместитель президента - председателя правления "Почта банка" Георгий Горшков в рамках круглого стола, посвященного безналичным платежам.

"Мы ставим терминалы в отделениях почтой связи, с их помощью можно снимать наличные со своего счета, используя карту любого банка. И с этой точки зрения мы считаем, что нам пока в ближайшие год - два функционал получения нашими клиентами наличных на кассе в магазине не очень нужен", - сказал Горшков.

При этом он отметил, что банк ставит для себя цель "обеспечить практически 100%-ное покрытие отделений почтовой связи". Как уточнил Горшков журналистам, этой задачи кредитная организация планирует добиться в перспективе двух - трех лет.

Как сообщалось ранее, международная платежная система Mastercard вместе с российскими банками еще в 2018 году начала тестировать услугу выдачи наличных на кассах магазинов через POS-терминалы. Федеральная антимонопольная служба, к которой компания обратилась за заключением, положительно оценивает возможное влияние технологии на рынок.