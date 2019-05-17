Компания "Гудзон" отказалась от гуманитарного рейса в КНДР по рекомендации Росморречфлота

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Судоходная компания "Гудзон", попавшая в санкционный список Минфина США, приняла решение отказаться от доставки в КНДР гуманитарного груза в виде 3 тыс. т пшеницы, так как Агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) не рекомендовало судну "Белла" совершать этот рейс. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора компании Валерий Улискин.

В конце апреля "Гудзон" направил в Росморречфлот повторный запрос на разрешение осуществить рейс с грузом в 3 тыс. т пшеницы в КНДР для транспортного агента МЧС РФ и администрации Всемирной продовольственной программы ООН. Компания ранее неоднократно подавала подобные запросы, но получала отказы, в том числе в связи "с возрастом и техническим состоянием судна "Белла".

"В этот раз Росморречфлот ответил, что такой рейс судну "Белла" не рекомендуется <...> Мы приняли решение отказаться от него, поставить судно "на отстой" и выставить на продажу. Сейчас оно будет стоять на якоре без экипажа и ждать своего покупателя. На вырученные деньги нам надо заплатить своим морякам", - сказал Улискин.

По данным посольства РФ в КНДР, Россия в апреле поставила КНДР 2298 т пшеницы по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Уточнялось, что в последние годы Москва принимает решение о поддержке по линии ВПП в пользу КНДР "с учетом непростой продовольственной ситуации в этой стране, вызванной не только неблагоприятными условиями, но и расширительным толкованием некоторыми странами совбезовских санкций, которое привело к практически полной приостановке поставок сюда удобрений и топлива, необходимого для сельскохозяйственной техники".

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН".

По словам представителей компании, только одно из названых судов является нефтеналивным танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами. Остальные - грузовые и специальные суда, одно из которых вообще не имеет документов для выхода за рубеж. На сегодня теплоход "Партизан" уже два месяца находится в южнокорейском порту Пусан, потому что, по данным предприятия, южнокорейские компании отказываются снабжать судно топливом из-за боязни ответных мер со стороны США.