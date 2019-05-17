Комитет Палаты представителей Конгресса одобрил проект по оказанию финпомощи Украине

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона, который предусматривает выделение $445,7 млн для поддержки Украины по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию (USAID) и ряда других структур. Об этом сообщило в пятницу посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

По решению комитета, в эту сумму включена, в том числе, помощь Украине в оборонной сфере в размере $115 млн по программе "Международное военное финансирование". При этом, как подчеркнули в дипмиссии, документ "запрещает выделение средств на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины".

В то же время комитет рекомендовал Госдепу и USAID продолжать взаимодействие с Киевом по реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных в помощи вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также "в дальнейшем развитии борьбы с киберугрозами со стороны РФ".

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержан Сенатом и подписан президентом США.