Банк России может начать сдерживать рост потребкредитования

НУР-СУЛТАН, 17 мая. /ТАСС/. Банк России может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампредседателя регулятора Ксения Юдаева в кулуарах Астанинского экономического форума.

"Нужно посмотреть динамику, и если динамика будет продолжаться в таком ускоренном темпе, то - да [могут быть применены меры по охлаждению]. Кроме того, осенью вступит в силу показатель долговой нагрузки (ПДН), будем его использовать в этих же целях", - сказала она.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом регулятор не исключал введения с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки.

Ранее Юдаева заявляла, что кредитные организации начали предоставлять Банку России данные оценки долговой нагрузки заемщиков (payment-to-income, PTI).

По данным ЦБ РФ, годовой прирост объемов потребительского кредитования в РФ на 1 марта составлял 23,7%. В Банке России ранее отмечали, что темпы роста кредитования довольно высоки, и они заметно опережают как рост номинальных доходов, которые составляют 4,3%, так и заработной платы - 9,9%.