Итальянский антимонопольный регулятор начал расследование в отношении Google

ТАСС, 17 мая. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) начало предварительное расследование в отношении компании Google, которая подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе антимонопольного управления.

"На заседании 8 мая 2019 года Антимонопольное управление Италии решило начать предварительное расследование в отношении Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy Srl, чтобы установить предполагаемое злоупотребление доминирующим положением", - говорится в заявлении.

Компания Google, согласно документу, "отказалась интегрировать приложение Enel X Recharge, разработанное компанией Enel, в приложение Android Auto. Enel X Recharge было создано для предоставления конечным пользователям информации и услуг для подзарядки аккумуляторов электромобилей.

Сотрудники спецподразделения Фингвардии (силового подразделения Минфина) в четверг осуществили проверки в штаб-квартирах упомянутых компаний. Судебная процедура, как ожидается, завершится к 30 мая 2020 года.