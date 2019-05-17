Сбербанк запустил денежные переводы в 14 стран Европы через приложение

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сбербанк запустил денежные переводы в Европу через "Сбербанк Онлайн" в 14 стран, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что первыми опцией смогут воспользоваться владельцы устройств с операционной системой iOS, позже она появится на смартфонах с Android.

На первом этапе к сервису денежных переводов "Сбербанк Онлайн" будут подключены 14 европейских государств: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Эстония. Количество стран для перевода будет постоянно увеличиваться, за ближайший год сервис существенно расширит свою географию. Максимальный лимит денежных переводов зависит от страны, а размер комиссии за транзакцию составляет 1%.

Ранее в апреле Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, отметив, что в дальнейшем список стран будет расширяться.