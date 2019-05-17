X5 Retail Group и AliExpress подписали договор о сотрудничестве в сфере доставки товаров

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group и AliExpress (входит в Alibaba Group) заключили договор о сотрудничестве по доставке товаров с маркетплейса в постаматы магазинов группы. Об этом сообщил журналистам глава "Пятерочки" Сергей Гончаров.

"Вчера мы заключили договор о доставке заказов из маркетплейса AliExpress в постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ), размещенные в магазинах "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Документ был подписан между X5 ОМНИ, развивающей новые почтовые сервисы в торговых сетях X5 Retail Group, и Cainiao - дочерней компанией Alibaba Group", - сказал он.

Гончаров отметил, что в настоящий момент заканчивается IT-интеграция, и уже в июне планируется поставка первых тестовых отправлений. По его словам, компания планирует развивать сотрудничество с другими маркетплейсами.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group и Ozon.ru договорились о сотрудничестве, в рамках которого до конца 2020 года более двух тысяч постаматов и двух тысяч ПВЗ будут открыты в магазинах "Пятерочка".

X5 Retail Group - один из крупнейших ретейлеров страны. На 31 марта 2019 года под управлением компании X5 Retail Group находились 14779 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге со значительным присутствием в европейской части России.