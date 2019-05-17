Кожемяко: стивидоры Приморья должны перейти на закрытую перевалку угля в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая. /ТАСС/. Открытая перевалка угля в Приморье должна быть прекращена в 2020 году, работа стивидоров, которые не перейдут на технологии закрытой перевалки, будет остановлена. Об этом заявил во время рабочей поездки в Находку губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Эту работу (поэтапный переход стивидорных компаний в 2020 году на закрытую перевалку угля - прим. ТАСС) нужно выполнить в срок. <...> Работа стивидорных компаний по перевалке угля, не выполнивших поручение президента в 2020 году, будет остановлена. Открытой перевалки угля в городе не будет", - сказал Кожемяко, слова которого цитирует пресс-служба краевой администрации.

По словам Кожемяко, проблема с угольной пылью в регионе до сих пор не решена, в этом году поступило более 100 обращений от жителей Находки.

Проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье обсуждается несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась. Тогда через порты Приморья резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате открытой перевалки пыль разносится по окрестностям, что вызывает жалобы населения. Вопрос об этом поднял во время "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным житель Находки. В местном порту сейчас работает несколько перегрузочных терминалов.

В 2018 году власти Приморья заключили соглашения с девятью компаниями, занимающимися перевалкой угля в Находке. Согласно документам, стивидоры обязались направить более 1,5 млрд рублей за три года на борьбу с угольной пылью. В числе этих мероприятий - автоматизированный мониторинг состояния воздуха, строительство ограждений пылеподавления, очистка ливневых вод на угольных складах, внедрение водяных и снеговых пушек, применение пылеулавливающих реагентов, регулярная очистка территорий складов и проезжей части от угольной пыли.