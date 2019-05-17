Торги на бирже в Шанхае завершились падением котировок более чем на 2,4%

ШАНХАЙ, 17 мая. /ТАСС/. Торги на бирже Шанхая завершились в пятницу падением основного индекса более чем на 2,4% под воздействием сохраняющейся напряженности в торгово-экономических отношениях Пекина и Вашингтона. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на официальном сайте торговой площадки.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite снизился на 2,48%, до 2882,30 пункта. В негативной зоне прошла торговля акциям по всему основному спектру "голубых фишек". Самые большие потери зафиксированы, в частности, по таким сводным индексам, как коммерция (3,38%), информационные (2,89%) и телекоммуникационные технологии (2,97%).

В минусе оказались и котировки на торгах в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Composite упал на 3,15%, до 9000,19 пункта. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, снизился на 2,54%.

Торги на этой неделе на биржах материкового Китая, полагают эксперты, находятся под воздействием поступающей информации о новом витке напряженности в торгово-экономических отношениях между Китаем и США. С 10 мая США в очередной раз повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.