Власти Ставрополья намерены построить не менее 12 школ в ближайшие пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены построить не менее 12 школ в регионе в ближайшие пять лет, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом и общественно-политическом положении Ставропольского края.

"За следующие пять лет предстоит построить не менее 12 школ, а также заменить кровли на 100 объектах образования, отремонтировать и переоборудовать 150 школьных спортзалов", - сказал он.

В регионе с 2016 года полностью решен вопрос с очередью в дошкольные учреждения среди детей в возрасте от трех до семи лет. С 2013 года было создано порядка 20 тыс. мест в детских садах. "Теперь перед нами стоит следующая задача: строительство 26 детсадов-яслей. К концу 2021 года мы должны обеспечить 3,5 тыс. новых мест для детей в возрасте до трех лет", - отметил губернатор.

Кроме того, по словам Владимирова, власти намерены продолжить приведение в порядок коммунальной инфраструктуры образовательных учреждений, благоустройство территорий и ремонт самих зданий.