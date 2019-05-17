X5 Retail Group подготовит концепт обновления сети "Пятерочка" к осени

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Компания X5 Retail Group подготовит финальный концепт обновления магазинов сети "Пятерочка" к осени текущего года. Об этом сообщил журналистам глава "Пятерочки" Сергей Гончаров.

"Я считаю, что мы приблизились процентов на 60 к нашей финальной цели. Финальный концепт [обновления] будет готов этой осенью", - сказал он.

Гончаров отметил, что компания уже приступила к пересмотру существующей концепции "Пятерочки", пересмотру дизайна магазина и пересмотру ценностного предложения. Первые магазины в новом формате уже начали появляться.

Предположительно, к концу 2020 года 30% всех магазинов "Пятерочка" уже перейдет на новый формат, пояснил он.

X5 уже проводил обновление магазинов "Пятерочка" в 2013 году.

X5 Retail Group - один из крупнейших ретейлеров страны. На 31 марта 2019 года под управлением компании X5 Retail Group находились 14 779 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге со значительным присутствием в европейской части России.