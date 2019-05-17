Стоимость проекта модернизации аэропорта Астрахани оценивается в 5 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 17 мая. /ТАСС/. Реализация проекта по модернизации международного аэропорта Астрахани (принадлежит "Новапорту"), провести которую планируется до 2022 года, потребует инвестиций в объеме около 5 млрд рублей, сообщил в пятницу журналистам гендиректор аэропорта Зияутдин Абдурахманов.

14 мая врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что с начала года из аэропорта Астрахани открыто шесть новых авиарейсов - в Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Казань, Атырау и Баку. Дальнейшее развитие маршрутной сети требует модернизации аэропорта, в том числе реконструкции взлетно-посадочной полосы.

"На реконструкцию астраханского аэропорта необходимо около 5 млрд рублей, но это речь о совместных средствах (собственные средства аэропорта и федеральный бюджет), сам аэропорт не сможет такие средства вложить", - сказал Абдурахманов, уточнив, что проект планируется реализовать к 2022 году.

Он пояснил, что в аэропорту рассчитывают, что реконструкцию взлетно-посадочной полосы, стоянок, а также расширение перрона возьмет на себя государство. При этом собственник готов вложить средства в реконструкцию аэровокзала. В частности, планируется установить два телетрапа, один из них появится до конца 2019 года.

Абдурахманов также заметил, что, согласно прогнозам, пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года увеличится на 8%, что связано с открытием новых авиарейсов. Осенью планируется открыть также авиасообщение с Санкт-Петербургом.

Международный аэропорт Астрахани (принадлежит "Новапорту") - один из основных на юге России, может обслуживать 360 пассажиров в час. С 1994 года имеет статус международного. Его пассажиропоток в 2018 году вырос на 2,9%, было обслужено 599 тыс. 435 пассажиров.