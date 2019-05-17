Суд обязал структуру Baring Vostok исполнить опцион на 9,99% акций банка "Восточный"

"Суд решил обязать компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе, а именно - продать ООО "Финвижн Холдингс" 80 229 226 361 акцию ПАО "Восточный экспресс банк ", - сказал судья.

Представители структуры Baring Vostok, после оглашения решения суда, заявили, что будут оспаривать это решение.

"Будем обжаловать. Мы полагаем, что наши права на защиту были нарушены, потому что 6 тыс. страниц изучить за два дня просто невозможно", - сказал ТАСС после заседания представитель ответчика Олег Койда.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии. Такое решение суд принял по ходатайству компании Артема Аветисяна "Финвижн Холдингс" (владеет 32% банка "Восточный") в качестве обеспечительных мер по иску "Финвижн Холдингс", поданному к Evison Holdings, в котором истец требует исполнить соглашение о колл-опционе и вернуть ему пакет акций в 9,99%.

Суть спора

В 2017 году "Восточный" был присоединен к "Юниаструм банку" Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings стал владельцем 51,6% акций банка "Восточный", а "Финвижн Холдингс" (единоличным бенефициаром которого является Аветисян) - 32%. В феврале 2019 года СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал основатель компании Baring Vostok Майкл Калви.

В пресс-службе "Финвижн Холдингс" ранее поясняли, что компания пыталась решить спор по исполнению колл-опциона в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при ТПП РФ, но Evison Holdings инициировала спор о выборе юрисдикции, чем заблокировала действия истца. Выбор российского суда для рассмотрения спора "Финвижн Холдингс" объясняет тем, что решения Лондонского международного арбитражного суда, в который обе компании обращались ранее, в отношении предмета спора являются неисполнимыми в РФ.

Baring Vostok ранее заявлял, что оппоненты фонда в коммерческом споре за контроль над банком "Восточный" любыми путями пытаются добиться полной остановки допэмиссии, которая была согласована с ЦБ в рамках плана оздоровления банка. Даже с учетом оспариваемого опциона дополнительная эмиссия при любой оценке лишает их контрольного пакета акций, говорили в фонде.

Несмотря на иски, Baring Vostok уведомил ЦБ о сроках выпуска акций и о готовности выкупить эмиссию в необходимом объеме, сообщал фонд.